Адвокат з Житомирщиним видавав себе за працівника ДБР та вимагав гроші

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За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним адвоката, який спробував нажитися на ліснику, погрожуючи йому вигаданим кримінальним провадженням.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Адвокат зателефонував працівнику Тригірського лісництва, який постійно звертався до нього за юридичною консультацією з різних питань. Фігурант використав невідомий номер телефону та представився працівником ДБР. Він повідомив працівнику лісництва про розпочате досудове розслідування проти нього за фактом незаконного збагачення.

Лісник не впізнав голос адвоката і тому після телефонної розмови нібито з працівником ДБР звернувся до того ж самого адвоката за юридичною допомогою. Адвокат запевнив свого клієнта, що може «загладити» справу за 1 тисячу доларів США. Він заявив, що ці гроші потрібні для того, щоб віддати працівнику ДБР для закриття справи.

При цьому жодних розслідувань проти працівника лісництва не здійснювалося, а тим більше сам адвокат не мав жодних зав’язків з правоохоронними органами.

У лютому 2023 року адвоката було затримано під час одержання половини обумовленої суми.

Корольовський районний суд Житомира визнав фігуранта винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайстві (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190).

Йому призначено штраф в розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

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