$2 тис. за повернення вилученого авто – затримано посадовця столичної поліції

У середу, 14 квітня 2021 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції Києва на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, пообіцяв громадянину, у якого співробітники іншого райуправління поліції вилучили автомобіль, вплинути на керівника відповідного структурного підрозділу для позитивного вирішення питання про повернення йому цього майна.

За позитивне вирішення цього питання поліцейський зажадав винагороду у 2 тис. доларів США та у подальшому під час зустрічей з заявником неодноразово підтверджував свою вимогу.

У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали неподалік місця роботи після одержання обумовленої суми.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Корупційне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБ України та за сприяння керівництва ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура