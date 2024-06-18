Адвокатеса підбурила чоловіка надати слідчому $30 тисяч за закриття кримінального провадження

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 50-річній адвокатесі у підбурюванні надати 30 тисяч доларів США слідчому поліції (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що киянина зупинили працівники патрульної поліції для перевірки документів. Згодом йому повідомили, що він перебуває у розшуку та доправили до Дніпровського управління поліції. По дорозі чоловік подзвонив знайомій, що надає адвокатські послуги. З райуправління поліції його відпустили, повідомивши, що немає підстав для його затримання.

Згодом жінка запевнила чоловіка, що відпустили його завдяки її допомозі, а також повідомила, що для закриття кримінального провадження і зняття з розшуку він може передати слідчому одного з підрозділів поліції в Одеській області 30 тисяч доларів США.

Натомість чоловік звернувся до правоохоронних органів.

Під час передачі 12 000 доларів США, що відбувалось під контролем правоохоронців, адвокатесу затримали в порядку ст. 208 КК України.

Їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн грн.

Жінка внесла заставу.

Київська міська прокуратура