Адвокатське об’єднання оголосило, що більше не захищає Януковича

Договір між Адвокатським об’єднанням AVER LEX та Віктором Януковичем, президентом України (2010-2014 рр.), припинив свою дію 28 квітня 2022 року.

Про це у Фейсбуці написав партнер AVER LEX Віталій Сердюк.

За його словами, повідомлення щодо припинення договору між Януковичем та АО AVER LEX про надання правової допомоги направлено до Офісу Генерального прокурора та в усі кримінальні провадження, де адвокати виступали захисниками або представниками потерпілого.

Це адвокатське об’єднання, зокрема, захищало експрезидента в Оболонському суді Києва у справі про держзраду. У січні 2019-го Януковича визнали винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни й заочно засудили до 13 років в’язниці.

Раніше в інтерв’ю Сердюк розповідав, що у 2017-му гонорар Януковича в справі про держзраду складав 1/5 всього бюджету AVER LEХ. Оскільки рахунки експрезидента і його сина заблоковані, то гроші начебто готівкою ввозилися через кордон по 10 тисяч євро на особу, бо така сума не вимагає декларування. // Судовий репортер