Адвокатське об’єднання оголосило, що більше не захищає Януковича

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Договір між Адвокатським об’єднанням AVER LEX та Віктором Януковичем, президентом України (2010-2014 рр.), припинив свою дію 28 квітня 2022 року.

Про це у Фейсбуці написав партнер AVER LEX Віталій Сердюк.

Виктор Янукович

За його словами, повідомлення щодо припинення договору між Януковичем та АО AVER LEX про надання правової допомоги направлено до Офісу Генерального прокурора та в усі кримінальні провадження, де адвокати виступали захисниками або представниками потерпілого.

Це адвокатське об’єднання, зокрема, захищало експрезидента в Оболонському суді Києва у справі про держзраду. У січні 2019-го Януковича визнали винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни й заочно засудили до 13 років в’язниці.

Раніше в інтерв’ю Сердюк розповідав, що у 2017-му гонорар Януковича в справі про держзраду складав 1/5 всього бюджету AVER LEХ. Оскільки рахунки експрезидента і його сина заблоковані, то гроші начебто готівкою ввозилися через кордон по 10 тисяч євро на особу, бо така сума не вимагає декларування. // Судовий репортер

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