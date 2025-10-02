Афера на 13 мільйонів: на Буковині забудовник ошукав інвесторів

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури разом із поліцією повідомили про підозру забудовнику, через шахрайську схему якого інвестори в будівництво квартир та танхаусів втратили понад 13 млн гривень.

За даними слідства, керівник будівельної компаній розробив масштабну рекламну кампанію, щоб створити ілюзію законного та масштабного будівництва таунхаусів і квартир у Чернівцях та околицях міста.

Інвесторам показували проєкти, плани та навіть влаштовували екскурсії на будівництво. Проте забудовник не мав дозволів на землю і пропонував підписувати прості договори без нотаріуса та реєстрації права власності. Частина робіт була показовою — щоб створити враження, що будівництво йде. Жодних документів на житло інвестори так і не отримали, хоча гроші вже сплатили. Через це їм завдано збитків на понад 13 млн грн.

Забудовнику інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), на його майно накладено арешт.

Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.

Слідство продовжує встановлювати постраждалих від шахрайства осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу управління кіберполіції в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура