Раніше судимий зловмисник викрав сумку з грошима з камери схову в супермаркеті

17 листопада оперативники розшукали 23-річного мешканця Жмеринки, який з камери схову продуктового маркету викрав сумку з особистими речами вінничанки. За такий злочин молодику загрожує ув’язнення до 8 років.

До поліції з повідомленням про злочин звернулась мешканка обласного центру. Потерпіла розповіла, що у супермаркеті по проспекту Юності її обікрав невідомий. Прийшовши до магазину, вона залишила сумку, у якій знаходився гаманець з грошима в сумі 200 доларів США та 2 000 гривень, у камері схову та пішла до торгової зали. Повернувшись, побачила, що комірка відчинена, а її речей немає.

На місці злочину поліцейські встановили, що зловмисник викрав речі потерпілої, пошкодивши замок камери для зберігання речей.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Сергія Петлика, завдяки записам з камер відеоспостереження, встановлених у магазині, поліцейські ідентифікували особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 23–річний жмеринчанин, який тимчасово перебував у справах в обласному центрі.

Його оперативники розшукали по вулиці Київській під час відпрацювання території обслуговування.

Гроші потерпілої зловмисник відразу витратив на власний розсуд.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області