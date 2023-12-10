Прикордонники викрили чотирьох ухилянтів, які намагались втекти з підробленими документами

Протягом тижня прикордонники завадили чотирьом ухилянтам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Один з чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Інший – нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії”, – пише пресслужба.

Ще один з ухилянтів намагався отримати дозвіл на виїзд з України за “липовим” тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії. Останній – за підробленою довідкою про непридатність до військової служби.

“Усі документи були підробленими. Правопорушників передали співробітникам Нацполіції”, – додають в ДПСУ.