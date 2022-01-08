Упродовж тижня на Київщині ревнивець спалив два автомобілі знайомих своєї дружини (фото)

Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Напередодні Нового року, 30 грудня о 5-й годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Рокитне поблизу багатоповерхівки палає автомобіль «Mercedes».

На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Того ж дня працівники кримінальної поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення правопорушника та згодом встановили його особу. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який працював на будівництві.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за умисне пошкодження автомобіля шляхом підпалу, після чого звернулись до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, в суді йому обрали інший запобіжний захід, після чого правопорушник повернувся додому.

Згодом, 4 січня, до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля «Daimler-Benz 209» в тому ж самому селищі на подвір’ї одного із приватних будинків.

Поліцейські встановили, що до підпалу автомобіля причетний той самий фігурант. Як виявилось, ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина.

Чоловік визнав свою провину та розповів, що з дружиною вони не проживають упродовж тривалого часу, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе. В першому випадку він кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник.

Наразі чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури палію повідомили про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Цього разу у суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 190 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Київської області