Аферисты лишили киевлянина криптовалюты на сумму более $600 тыс.

Киевлянин, который с 2016 года начал вкладывать деньги в криптовалюту, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что стал жертвой мошенников, похитивших у него денежные средства на сумму, эквивалентную более чем 600 тысяч долларов.

Являясь участником тематических интернет-ресурсов, он познакомился и время от времени прибегал к консультациям неких «экспертов» в области криптовалюты. Летом нынешнего года, потерпевший решил сформировать определенный инвестиционный портфель из криптовалюты, для чего и обратился за помощью к «экспертам».

Общаясь через Телеграм, «эксперты» предложили инвестору услуги обмена криптовалюты на выгодных условиях, обосновав это заинтересованностью в долгосрочном сотрудничестве. Чтобы клиент убедился в качестве оказываемых услуг, ему предложили совершить тестовую операцию на небольшую сумму денег (100 долларов), которая прошла успешно.

Для осуществления данной операции, инвестор передавал наличные деньги своей знакомой, которая заводила их на свой кошелек и отправляла менялам. Убедившись, что все работает как надо, инвестор передал знакомой значительно более крупную сумму денег (17 158 145,00 грн) и попросил перевести на кошелек «экспертов», чтобы обменять на несколько видов перспективной криптовалюты.

Однако результат оказался для него неожиданным: криптовалютные «эксперты» заявили, что не получили никаких денег и где сейчас находятся деньги инвестора – не имеют ни малейшего представления. При том, они потерли историю переписки в Телеграм, и отказались предоставлять какие-либо подтверждения того, что на их кошельке указанная сумма денег отсутствует. В то же время, факт проведения этих денег и их зачисления на кошелек мошенников подтверждается данными о транзакциях сайта etherscan.io.

В ходе досудебного расследования, специалисты из Департамента контрразведывательной защиты интересов Государства в сфере информационной безопасности СБУ, установили, что с 2016 года в Украине действует группа лиц, которая использует информационные ресурсы в сети интернет для сбора данных о гражданах, владеющих большими суммами криптовалюты. Основная задача мошенников – хищение этих средств, следовательно, жертв может оказаться гораздо больше, чем один потерпевший.

В настоящий момент правоохранители добились постановления суда об аресте криптовалютного кошелька USDT (Tether), принадлежащего подозреваемым, на счету которого находятся средства в количестве 631,500 USDT.

Также, продолжается работа над тем, чтобы установить личности причастных мошенников, которых подозревают в нарушении ч.3 ст.190 УК – мошенничество в особо крупных размерах, с использованием электронно-вычислительной техники. Санкции данной статьи предусматривают наказание сроком от 3 до 8 лет. // internetua.com