Загинула дитина та є поранені люди: поліція Дніпра документує наслідки ракетного удару по Підгородненській громаді

Поблизу місця вибуху, за адресою м. Підгороднє, вулиця Партизанська 62, поліція розгорнула пункт звернень громадян.

Ввечері, 3 червня, війська країни-агресора завдали удару по Дніпровському району міста. Внаслідок влучання загинула дворічна дитина. Є поранені, серед яких п’ятеро дітей. Частково зруйновані дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета. Руйнувань зазнали 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи. Внаслідок вибуху виникла пожежа, наразі її ліквідували.

За фактом нічного обстрілу Дніпра відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці продовжують оглядати територію району та збирати речові докази воєнних злочинів, вчинених армією рф.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП