Аферист ошукав однокласників та сусідів на продажі пального

Порушник видурив у потерпілих 49 000 гривень. Правоохоронці встановили причетність зловмисника до 4 епізодів злочинів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили афериста, який зловживаючи довірою своїх однокласників та сусідів, під виглядом реалізації різного пального пропонував талони по зниженим цінам. Таким чином, зловмисник заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму 49 000 гривень.

Зокрема, чоловік пропонував за знижкою бензин та дизпаливо. Гроші отримував від знайомих при зустрічі та згодом обіцяв передати талони, втім більше на зв’язок не виходив. Слідчі з’ясували, що за такою схемою він ошукав 4 громадян.

За процесуального керівництва Святошинського управління поліції йому про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо ви чи ваші рідні стали жертвою вказаної шахрайської схеми – звертайтесь до Святошинського управління поліції, або телефонуйте на спецлінію 102 чи за номером 380 98 964 7403.

Відділ комунікації поліції Києва