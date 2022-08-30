Аферист-перевізник обшахраював жительку Тернопільщини на чималу суму

Понад 6000 гривень привласнила невідома особа в мешканки Чортківського району. За обумовлену суму аферист мав доправити заявницю з Іспанії в Україну.

Шахрайська схема за якою діяв аферист: розміщує в мережі Інтернет оголошення про перевезення пасажирів. У клієнтів просить здійснити попередню оплату переславши кошти на банківську картку.

Громадяни без роздумів здійснюють транзакції, а коли в обумовлений день намагаються зв’язатися з перевізником, в нього, як правило вимкнений телефон.

Від такого роду злочину потерпіла й краянка. Потерпіла втратила кошти й так не добралася в пункт призначення.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Поліцейські просять мешканців краю, користуватися послугами лише перевірених перевізників, аби не стати черговою жертвою аферистів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області