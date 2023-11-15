Аферист представився працівником кіберполіції та викрав кошти в мешканця Тернопільщини

Житель Бережанщини втратив всі свої заощадження, повіривши невідомому, який у телефонній розмові назвався працівником поліції.

До правоохоронців із заявою про шахрайство звернувся сам потерпілий. Він розповів, що став жертвою мобільного афериста.

До чоловіка зателефонував невідомий. Він представився працівником кіберполіції та спитав, чи підтверджував він оплату 28 тисячі гривень на одному з інтернет-сайтів. Шокована жертва заперечила такий факт, а тоді аферист почав «діяти». Зловмисник запевнив, що служба безпеки банку миттєво зреагувала на незаконний доступ до картки і передала дані поліцейським. Тож, слід негайно убезпечити рахунок. Виконавши усі умови та, назвавши коди, які приходили в повідомленнях на телефон, мешканець району сам допоміг викрасти власні кошти.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Працівники поліції застерігають громадян бути вкрай обережними з подібними співрозмовниками. Аби не стати жертвою аферистів – не поспішайте виконувати умови незнайомців. Пам’ятайте, що шахрай може прикинутися ким завгодно.

Якщо вам телефонують з різних установ та просять надіслати пароль або інші карткові дані, перевести кошти на інший рахунок чи мобільні номери, не робіть цього, поки самі не зв’яжетесь із банком і не переконаєтесь, що це не спроба шахрайства.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області