Слідчі повідомили про підозру бойовику так званої «Самооборони Криму»
Встановлено, що наприкінці лютого 2014 року підозрюваний із вогнепальною зброєю проходив службу на блок-пост «Красний Перекоп», розташованому при в’їзді до міста Армянськ АР Крим, біля ПрАТ «Кримський Титан».
Зловмисник шляхом погроз застосування фізичної сили та вогнепальної зброї здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку міста Армянськ.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура АР Крим та м. Севастополя.
ГУНП в АР Крим та м. СевастополіTweet