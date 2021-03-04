Слідчі повідомили про підозру бойовику так званої «Самооборони Криму»

Встановлено, що наприкінці лютого 2014 року підозрюваний із вогнепальною зброєю проходив службу на блок-пост «Красний Перекоп», розташованому при в’їзді до міста Армянськ АР Крим, біля ПрАТ «Кримський Титан».

Зловмисник шляхом погроз застосування фізичної сили та вогнепальної зброї здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку міста Армянськ.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

ГУНП в АР Крим та м. Севастополі