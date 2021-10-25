На території роти поліції «Кривбас» на Донеччині виявили величезний арсенал неврахованої зброї (фото, відео)
Працівники ДБР викрили великий арсенал зброї та боєприпасів у селі Тоненьке Донецької області. Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Нацполіції з Дніпропетровської області.
Працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси. За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу.
Зокрема вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на:
- постріли гранатометні різної модифікації – 89 од.
- реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 од.
- ручні гранати різних модифікацій –336 од.
- запали – 329 од.
- а також приблизно 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.
Проводяться слідчі дії у тому числі для встановлення походження зброї та встановлення осіб, які облаштували схованку.
Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за статтею незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.Tweet