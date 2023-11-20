Аферист продав франківцю фальшиві талони на пальне

Шахрайська схема з фальшивими талонами на пальне – сьогодні невигадка. Працює вона просто: аферисти отримують гроші й зникають, але видають недійсні талони.

От, до прикладу, 60-річний прикарпатець у соціальній мережі натрапив на оголошення про продаж талонів на дизельне паливо. Тож, під час листування з адміністратором оголошення, домовився отримати товар у поштовому відділенні. Чоловік отримав посилку та оплатив за неї майже 5 тисяч гривень.

Опісля, заявник заїхав на АЗС, де захотів скористатися талонами, про те, вони не сканувались. Чоловік намагався зв’язатися з псевдо продавцем, однак все марно.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв:

– потрібно якнайшвидше зателефонувати на лінію 102, або ж звернутися із заявою до найближчого відділу чи відділення поліції;

– у своєму зверненні повідомте деталі, що з вами трапилося, передайте відомості про шахраїв: імена, номери телефону;

– повідомте компанію, від імені якої «працювали» шахраї, про вашу ситуацію, як мінімум вони зможуть сповістити своїх клієнтів про зловмисників, які прикриваються їхнім брендом.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини