Аферист-продавець привласнив 172 000 гривень прикарпатця під час купівлі автівки

Намагаючись придбати автівку через мережу-Інтернет, 63-річний мешканець обласного центру натрапив на оголошення афериста. Продавець отримав передоплату і зник. Поліцейські закликають не надсилати кошти наперед незнайомцям.

Зі слів потерпілого, на одному із відомих сайтів знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Фольксваген», за прийнятною ціною. Зав’язавшись із продавцем та узгодивши умови покупки, чоловік переслав завдаток майже 172 000 гривень на вказані банківські рахунки. Надалі, продавець перестав виходити на зв’язок. Тоді, заявник й зрозумів, що потрапив на гачок шахраїв.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре застерігають громадян:

– не надсилайте кошти незнайомцям, не отримавши товар;

– якщо хочете придбати автомобіль, переконайтеся чи він взагалі існує, а його продавець не є аферистом;

– здійснюйте покупку лише на перевірених сайтах;

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини