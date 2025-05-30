Агент ФСБ здавав ворогу дані про бойові вильоти на військовому аеродромі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора мешканцю Хмельниччини повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на замовлення спецслужб рф збирав інформацію про розташування та графік бойових вильотів на одному із військових аеродромів. Розвіддані агент фсб рф передавав куратору через Телеграм. Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки і проведення терористичних актів та здійснення обстрілів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Хмельницькій області в порядку ст. 208 КПК України. В нього вилучили телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ СБУ за оперативного супроводу Кібердепартаменту СБУ.

Офіс Генерального прокурора