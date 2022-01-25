Чоловіку, який спалив тіло покійного, дали 3 роки умовно

Березівський районний суд Одеської області покарав громадянина за наругу над тілом покійного.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 січня.

15 листопада 2020 року, близько 9 години ранку, обвинувачений зайшов до господарського приміщення на території свого домоволодіння, де помітив труп на дивані. Далі він не поінформував правоохоронні органи, медиків та рідних про настання смерті, не вжив заходів до поховання тіла за встановленими традиціями суспільства. Натомість, зневажаючи пам’ять про померлу людину, вирішив спалити тіло. Чоловік переніс померлого до ями і, використовуючи легкозаймисті речі, сміття, автомобільні шини, підпалив його. Коли полум’я згасло, обгорілі рештки обвинувачений засипав піском.

У судовому засіданні чоловік вину визнав і просив призначити найменш суворе покарання. Він раніше не судимий і обтяжуючих обставин не виявлено.

Суд призначив 3 роки позбавлення волі, звільнивши чоловіка від відбуття покарання з випробувальним строком 3 роки.

Які стосунки пов’язували обвинуваченого і спаленого покійника у вироку не уточнюється.