Актор Остап Ступка влаштував «п’яну» ДТП з постраждалим

Український актор Остап Ступка у стані алкогольного сп’яніння влаштував дорожньо-транспортну пригоду в центрі Києва. Інцидент стався пізно ввечері 4 квітня.

Джерела в поліції повідомили журналістам ТСН, що Ступка на своєму автомобілі Range Rover протаранив машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого в результаті ДТП доставили в лікарню з численними травмами.

На місце події прибула і поліція. Актора відразу ж затримали, зараз на нього відкрили кримінальну справу. Артисту загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням прав на водіння транспортним засобом.

“Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що водій виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле”, – йдеться в повідомленні поліції Києва. // УНІАН