«Алло, ваша донька стала винуватицею ДТП»: судитимуть чергового телефонного шахрая

Київською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 16 березня 2020 року, чоловік зателефонував 87-річній жінці та повідомив, що її донька нібито стала винуватицею ДТП, внаслідок якої постраждалій особі терміново необхідні грошові кошти для отримання медичної допомоги, та що через деякий час до неї додому приїде співробітник поліції і забере кошти.

Пізніше чоловік, видаючи себе за правоохоронця, приїхав до жінки. У свою чергу, будучи введеною в оману, 87-річна жінка передала наявні у неї кошти у сумі 2 тисячі доларів США та 1 тисячі євро шахраю.

Під час проведення оперативних заходів чоловіка буду викрито.

06.04.2021 шахраю було повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — відділ кримінальної поліції ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури