Алжирець поранив сімох людей у центрі для біженців у Берліні

Поранення отримав і сам підозрюваний у скоєнні злочину.

Поліція затримала підозрюваного у нападі на центр для біженців у Берліні 21-річного чоловіка.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

В результаті нападу семеро людей зазнали ножових поранень.

Серед них – двоє громадян Німеччини (охоронець і відвідувач), та п’ятеро громадян Молдови. Серед них – 15-річна дитина. Попередньо, їх життю нічого не загрожує.

Поранення також отримав і підозрюваний у скоєнні злочину алжирець.

Наразі причина нападу не з’ясована.

За інформацією правоохоронців, хлопець посварився з гостем за межами будинку, після чого вдарив 38-річного чоловіка. Коли 62-річний охоронець намагався вгамувати конфлікт, він також отримав удар.

У Державному управлінні у справах біженців повідомили, що затриманому за підозрою в нападі загрожувала депортація. // LB.ua