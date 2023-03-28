Амфетамін у банках з-під мастила – у столиці судитимуть наркоділка

Святошинською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно 26-річного молодика, який незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропні речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, мешканець столиці незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину амфетамін та зберігав її з метою подальшого збуту.

Під час особистого обшуку в обвинуваченого вилучили коробку з 8 металевими банками з-під мастил. Всередині ємностей були приховані пакети з амфетаміном. Також під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого вилучили ще один пакет з амфетаміном.

Загалом було вилучено понад 300 гр психотропної речовини. Вартість вилученого амфетаміну становить близько 200 тис. гривень.

За вчинення цього злочину чоловіку загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура