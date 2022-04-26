На Кіровоградщині підрядник привласнив ₴2,9 млн. бюджетних коштів, виділених на будівництво доріг

У ході досудового розслідування встановлено, що особа-підприємець шляхом зловживання при проведенні робіт суттєво порушила технічні умови. Внаслідок використання на будівництві матеріалів нижчої якості, особі вдалося знизити реальні витрати на проведені роботи.

У результаті злочинних дій, пов’язаних з внесенням до актів виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, було завдано збитків державному бюджету на загальну суму понад 2,9 млн гривень.

Правоохоронці проводжують розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 дог 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами Новоукраїнського районного відділу

поліції Кіровоградської області