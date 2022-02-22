Амфетамін у парфумах та дитячих іграшках – викрито групу наркодилерів

Як установлено слідством, незаконну схему організував мешканець міста Одеса, який залучив до злочинної діяльності мешканців Києва та Київської області.

Збут наркотичних та психотропних речовин на території столиці здійснювався «кур’єрами» та операторами поштового зв’язку шляхом приховування наркотичних засобів у парфумах або у дитячих іграшках, а також через «закладки» з подальшим відправленням клієнтам координат.

Також вказана група осіб організувала на території Київської області нарколаболаторії з виробництва амфетаміну та вирощування канабісу у великих обсягах.

За місцем мешкання учасників наркобізнесу та розташування лабораторій проведено 19 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучено близько 200 г амфетаміну, зіп-пакети з канабісом загальною вагою близько 0,5 кг, устаткування для виготовлення наркотиків, наркотичні засоби на стадії виготовлення, прекурсори, шприци з порошкоподібною речовиною, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

П’ятьох учасників злочину затримано та їм повідомлено про підозру. Наразі планується звернення до суду з метою обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину, тривають.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.