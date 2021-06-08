На Сумщині за розбещення малолітньої педофіла засуджено до 15 років позбавлення волі

Ювенальними прокурорами Сумської окружної прокуратури в суді доведено вину громадянина, який скоїв декілька злочинів проти статевої свободи та недоторканості малолітньої. Вироком Ковпаківського районного суду м. Суми його визнано винним у зґвалтуванні, сексуальному насильстві і розбещенні малолітньої (ч. 6 ст. 152, ч. 4 та ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України) та засуджено до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, у травні 2020 року мати дівчинки, зайшовши в будинок, побачила, як її співмешканець намагається вчинити дії сексуального характеру з 10-річною донькою.

Про цей факт жінка повідомила поліцію. У присутності правоохоронців дівчинка зізналась, що подібне відбувається вже близько двох років. Вітчим забороняв їй розповідати дорослим про це, натомість обіцяв купити ноутбук. Злочини проти статевої свободи та недоторканості дівчинки підтвердили експерти.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури