«Антиворовские» санкции: 10 криминальных «авторитетов» принудительно вернули «на родину»

Из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 10 «криминальных авторитетов» принудительно вернули в страны их происхождения. В целом для 27 человек из санкционного списка аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

Так, среди тех, кого принудительно выдворили из Украины с запретом въезда — уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В перечне 17 «авторитетов», которым отменили вид на жительство в Украине — несколько так называемых «смотрящих » и уроженцы разных стран.

«Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои «поступки» и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», — отмечают в полиции.

Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищение людей, вымогательство средств. // РБК-Украина