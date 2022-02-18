У самовільному захопленні земель зі збитками у ₴1,5 млн. підозрюють фермера на Кіровоградщині
За процесуального керівництва Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області повідомлено про підозру голові фермерського господарства за фактом самовільного зайняття земельної ділянки зі збитками на загальну суму 1,5 млн грн (ч. 1 ст. 197-1 КК України).
За даними слідства, фермер, після закінчення строку дії договорів оренди земельних ділянок, не продовжив їх у передбаченому законом порядку та не передав землі розпоряднику – відповідній сільській раді для подальшого проведення аукціону, з метою набування права власті чи користування. Натомість він продовжував використовувати 48 га землі для посіву та вирощування сільськогосподарських культур.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратуриTweet