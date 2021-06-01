Апелляционный суд оставил в силе пять лет колонии строго режима николаевскому «положенцу» Науменко

Херсонский апелляционный суд в понедельник, 31 мая, рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемых в вымогательстве Игоря Науменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, которых приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда приняла решение оставить в силе приговор Заводского районного суда Николаева, которым троих обвиняемых приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима.

Однако с учетом того, что обвиняемым засчитали сроки содержания в следственном изоляторе, то им осталось «сидеть» девять месяцев.

Добавим, что задержаны они были 3 июля 2017 года, а 15 ноября 2018 года их выпустили под залог, то есть один год и четыре месяца они провели в СИЗО, пока шло следствие. После оглашения приговора по этому делу, 16 июля 2020 года, всех троих взяли под стражу в зале суда, соответственно, почти еще год провели под стражей.

Также по информации «Преступности.НЕТ», за ходом рассмотрения апелляции на следили в Офисе Президента Украины, и решение суда было вынесено с учетом недавно принятого санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны, который был подписан Владимиром Зеленским.

Отметим, что перед вынесением решения суда первой инстанции главред «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко сообщил в своем блоге о том, что тогдашний начальник николаевской УСБУ Виталий Герсак договорился с Игорем Науменко о приговоре для последнего, устроив таким образом «спектакль» для Президента Зеленского перед его приездом в Николаев.

Напомним, 3 июля 2017 года в Николаеве задержали Игоря Науменко и его сообщников. Их задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос. В 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

Тогдашний начальник Управления СБУ в Николаевской области Алексей Лях, при котором задержали «Наума», заявлял, что деятельность «положенеца» Науменко курировался «ворами в законе» из России.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд. Позже Игорю Науменко не смогли избрать меру пресечения, а еще через некоторое время его подельники Евгений Грудский и Игорь Уваров, после того, как суд смягчил им меру пресечения, вышли из СИЗО под залог.

Стоит отметить, что за последние 8 лет Игорь Науменко дважды задерживался сотрудниками правоохранительных органов.

В сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.