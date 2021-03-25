Оперативники Херсонщини затримали зловмисника, який перебував у розшуку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень знайомому

У минулому році 30-річний житель Іванівки мало не до смерті побив односельця. Чоловіки вживали спиртні напої у компанії знайомих. Під час конфлікту зловмисник стільцем сильно побив чоловіка. Потерпілий вижив. Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмиснику, який має понад 10 судимостей, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який він порушив. Не бажаючи нести покарання за тяжкий злочин, чоловік втік і в подальшому виїхав до іншої області. Усі контакти з рідними припинив і дотримувався конспірації. Його було оголошено в розшук.

Оперативники іванівської поліції провели значну роботу, в результаті якої відстежили маршрут втікача, слід якого привів до Запорізької області. Там він займався випадковими заробітками. Проте, сховатися від поліцейських розшукуваному не вдалося. Оперативники затримали його, коли він намагався потрапити на територію Херсонської області. Незабаром зловмисник постане перед судом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Херсонської області