Апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета-старшого

Запобіжний захід для колишнього керівника ПриватБанку виберуть заново.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 червня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Суд призначив новий розгляд слідчим суддею у суді першої інстанції.

У червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той перебуває поза межами Україні. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження».

Нагадаємо, що Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

В кінці березня Дубілета оголосили в розшук, після чого він повідомив, що перебуває в Ізраїлі і не може приїхати в Україну. // LB.ua