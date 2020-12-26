Убивством сокирою закінчився «бенкет» на Херсонщині

Так пристрасно сперечалися, хто щедріший, що до вбивства дійшло.

У селі Костянтинівка Горностаївського району Херсонщини до фельдшера прибіг наполоханий односелець, і повідомив: із його знайомим щось негаразд. Можливо, йому потрібна медична допомога. Та в хаті 63-річного чоловіка з’ясувалося, що ніякої допомоги не потрібно: він уже помер, причому синці та садна на голові та обличчі красномовно натякали — характер його смерті точно був насильницьким.

Працівники поліції з Горностаївки та Херсона обійшли чи не все село, поговорили з десятками місцевих жителів. І таки встановили, як минув останній день життя загиблого. Той був охочим до випивки, і постійно запрошував якісь компанії до своєї бідної халупи на вулиці Шевченко без світла й тепла. Того дня до нього також завітали троє гостей, котрі всмак набенкетувалися переважно тим, що принесли з собою. І серед них був той самий 36-річний свідок, котрий спілкувався з фельдшером. Його допитали знову, і «свідок» зізнався: саме він і розправився через дурний привід із «горілчаним братом».

Покинувши застілля разом із іншими, чоловік раптом згадав, що десь на столі залишилося ще трохи спиртного. І повернувся допивати. По тому остаточно захмелів, і влаштував з господарем спір: хто більше купив харчів та алкоголю для спільних посиденьок. Господар затято переконував: першість була за ним. І це так розлютило гостя, що той схопив сокиру, і кілька разів спересердя ударив обухом по голові непоступливого учасника конфлікту. Той упав, а убивця заходився ховати сліди: знаряддя убивство відніс до закинутого будинку, і закопав там, прикидавши землею. Та не згадав, що його брюки заплямовані бризками крові. Ці плями не могли не помітити досвідчені сищики. Тож і одяг, і сокира (підозрюваний зрештою показав, куди її сховав) стали речовими доказами. До речі, мешканці Костянтинівки додали: убивця і раніше відзначався агресивністю, і був схильний влаштовувати сварки та бійки. Що й привело його до логічного фіналу.

Начальник Горностаївського відділення Національної поліції, майор Олексій Стрижеус поінформував: наразі призвідцю кровопролитної «дискусії» затримали. Надалі клопотатимуться перед судом про його арешт. За фактом умисного убивства (стаття 115 КК України) матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сергій Яновський, Новий день