Арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна

Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. «Л/ДНР».

А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «єдина росія». До того ж – будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф.

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт.