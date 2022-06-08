Арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна

Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.
Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. «Л/ДНР».
А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «єдина росія». До того ж – будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф.
Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт.
Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:
Це зроблено у межах кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Викриття та документування відбувалося під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.