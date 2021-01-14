Арештовано неповнолітнього, який з корисливих мотивів напав на жительку Звенигородського району та ледь її не вбив

Ухвалою Звенигородського районного суду від 12.01.2021, з урахуванням доводів прокурора Звенигородської місцевої прокуратури, задоволено клопотання органу досудового розслідування та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 16-річному підлітку, який обгрунтовано підозрюється у вчиненні розбійного нападу та замаху на вбивство жительки Звенигородського району (ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у вечірній час, з метою заволодіння майном потерпілої приставив їй ніж до горла та затяг на територію пустиря, погрожуючи їй застосуванням насильства, після чого заволодів її особистим майном, а саме грошовими коштами та мобільним телефоном.

Для уникнення подальшого впізнання та кримінальної відповідальності, з метою позбавлення жінки життя підліток наніс їй декілька ножових поранень в область шиї та зник з місця події, вважаючи потерпілу мертвою.

Спроби зловмисника, спрямовані на приховання протиправних насильницьких дій, виявились безрезультатними, оскільки потерпіла, яку госпіталізовано до медичної установи, залишилася живою.

Довідково: за вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури