На Харківщині оголошено вирок покидьку, який зарізав дитину на кладовищі

У Харківській області суд оголосив вирок чоловіку, який з особливою жорстокістю вбив восьмирічну дитину

Зловмисник наніс непритомному восьмирічному хлопчику не менше 32 ножових поранень, йдеться у вироку Чугуївського міського суду Харківської області, передає Depo.Харків.

За даними суду, обвинувачений – уродженець Грузії, громадянин України, має сім класів освіти.

Встановлено, що 3 вересня 2017 року обвинувачений на території цвинтаря в смт Великий Бурлук вживав разом із малолітньою дитиною продукти та алкогольні напої, які зібрали із могил. Дитина від алкоголю знепритомніла, після чого чоловік дістав ніж, який також знайшов на могилі, та наніс неповнолітньому не менше 32 ударів.

Суд встановив, що обвинувачений перебуває на обліку у психіатра з діагнозом помірна розумова відсталість.

Суд визнав його винним у скоєнні злочину за п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Depo.Харків, труп восьмирічної дитини у лісопосадці біля цвинтаря виявили мешканці селища.

За даними поліції, у день убивства злочинець на могилі напоїв хлопчика горілкою, дочекався, поки той знепритомніє, після чого відніс його до пустиря, де наніс поранення. Психічно хворій людині здалося, що хлопець зазіхає на його право збирати з могил їжу та напої. Таку жорстокість пояснив тим, що йому подобається колір крові. Кожного дня він приходив на місце захоронення хлопчика, щоб подивитися, як розкладається тіло.