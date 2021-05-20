В Днепре 11-летнего мальчика 2 месяца насиловал его одноклассник

В Днепре в одном из учебных заведений ребенок подвергался изнасилованию со стороны своего одноклассника.

Об этом сообщает «Днепр Час», ссылаясь на собственные источники.

О происшествии полиции рассказала мать ученика. На протяжении всего апреля и мая в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра «Звездный», который находится на улице Ляшко-Попеля, ученик 2009 года рождения насиловал своего одноклассника на год младше него самого.

Все детали происшествия будет устанавливать следователь.