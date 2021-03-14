Арестован подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине

Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Это 52-летний мужчина.

Об этом сообщила начальник департамента из Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook, передает УНН.

«Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области», — сообщила Усенко.

Усенко напомнила, что ребенка искали четверо суток. «Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски», — указала чиновница.

Она отметила, что благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области «подозреваемого установлено по «горячим следам» — через двое суток после обнаружения тела ребенка».

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11 марта в недостроенной нежилой постройке в Херсонской области нашли труп без вести пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались 4 суток.

Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.