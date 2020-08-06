Арестован пойманный на миллионной взятке директор департамента Харьковской ОГА

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Чиновника взяли под стражу с правом залога в размере более 630 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации. Чиновника поймали на получении 1,32 млн гривен взятки.

Директора департамента Харьковской ОГА арестовали

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросетям.

Напомним, мужчину задержали позавчера при получении 1,32 миллиона гривен взятки. // РБК

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