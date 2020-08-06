Арестован пойманный на миллионной взятке директор департамента Харьковской ОГА

Чиновника взяли под стражу с правом залога в размере более 630 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации. Чиновника поймали на получении 1,32 млн гривен взятки.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросетям.

Напомним, мужчину задержали позавчера при получении 1,32 миллиона гривен взятки. // РБК