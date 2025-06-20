Аргентина заявила про викриття мережі російських шпигунів

Йдеться про п’ятьох росіян, які проживають у Аргентині. Їх пов’язують із проросійською організацією “La Compañía”, яку влада Аргентини асоціює з уже відомим проєктом “Lakhta” – ініціативою з дезінформації, яку свого часу очолював Пригожин.

Аргентинська влада заявила про викриття мережі громадян Росії, які здійснювали розвідувальну діяльність та поширювали дезінформацію на користь Кремля. Про це на брифінгу оголосив речник президента Мануель Адорні, передає La Nacion.

За його словами, розвідслужба Аргентини (SIDE) виявила п’ятьох росіян, які проживають у країні та діяли в тісному зв’язку з адміністрацією Владіміра Путіна та місцевими громадянами. Їх пов’язують із проросійською організацією “La Compañía”, яку влада Аргентини асоціює з уже відомим проєктом “Lakhta” – ініціативою з дезінформації, яку свого часу очолював вже загиблий Євген Пригожин (колишній власник ПВК “Вагнер”).

“Метою “La Compañía” є створення осередку лояльних до Росії осіб для проведення кампаній дезінформації та впливу проти аргентинської держави“, – зазначив Адорні.

Ключовою фігурою серед підозрюваних названо росіянина Льва Костянтиновича, який, за даними SIDE, відповідав за фінансування і встановлення контактів із місцевими спільниками. Його дружина Ірина Яковенко також фігурує в розслідуванні.

Підозрювані, за словами речника, займалися створенням контенту для соціальних мереж, впливом на місцеві неурядові організації, проведенням фокус-груп із громадянами Аргентини та збором політичної інформації в інтересах Росії.

Адорні не уточнив, чи затримані ці особи, і чи перебувають вони наразі в Аргентині, посилаючись на таємність частини інформації.

Проєкт “Lakhta”, як зазначає аргентинська влада, був розроблений російськими спецслужбами з метою впливу на суспільну думку в інших країнах шляхом маніпуляцій у соцмережах. Його діяльність викликала скандали через втручання у виборчі процеси в США та Європі.

Влада також нагадала про попередню спробу російського шпигунства в Аргентині — подружжя Артема Дульцева та Анни Дульцевої, які жили в країні під прикриттям, мали тут дітей, але згодом були затримані у Словенії та обміняні на інших агентів. // LB.ua