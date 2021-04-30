«Авторитет», двоє «смотрящих» та їхній спільник тероризували в’язнів Торецької колонії

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області спільно з колегами-правоохоронцями задокументували неправомірну діяльність чотирьох в’язнів виправної колонії.

Встановлено, що організував протиправну діяльність «кримінальний авторитет» на прізвисько «Шкаф». 48-річний чоловік неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів і злочинів проти життя та здоров’я громадян. У спільники взяв двох так званих «смотрящих» за установою та окремою її частиною і ще одного ув’язненого.

Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися «злодійських законів», підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий «общак». Для переконливості «авторитети» нанесли двом в’язням тілесні ушкодження.

Учора, 29 квітня, на підставі отриманих доказів слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області повідомили підозри всім чотирьом «авторитетам». Їм інкримінують вчинення дій, що дезорганізують роботу установи виконання покарань, а саме тероризування засуджених осіб — ст. 392 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України