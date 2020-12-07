Бабуся із Рівного віддала шахраєві 1600 доларів і 1000 євро

Рівненські правоохоронці закликають бути обережними та уважними, щоб не потрапити на гачок до аферистів. Днями в халепу втрапила 81-річна жителька міста Рівне.

У Відділі комунікації поліції області повідомляють, що бабуся не відразу розповіла про те, що сталось. Опівночі ще 1-го грудня їй зателефонував невідомий, в голосі якого вона впізнала онука. За його словами, він спричинив ДТП, внаслідок якої постраждали двоє осіб.

Він попросив у бабусі гроші для лікування потерпілих і для поліцейських — аби уникнути відповідальності.

Через деякий час до жінки прийшов чоловік весь у чорному та в масці й капюшоні. Вона віддала йому 1600 доларів та 1000 євро.

Через чотири дні до бабусі зателефонувала донька, в якої пенсіонерка розпитала за внука — лише на наступний день бабуся зізналась, що віддала всі свої кошти невідомому чоловікові.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом шахрайства. // rivne.media