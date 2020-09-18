Столичні правоохоронці оголосили про підозру неповнолітньому, який побив киянина
Потерпілий від отриманих травм помер. За скоєний злочин зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.
На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що поряд з супермаркетом по вулиці Мінське шосе, лежить побитий чоловік без ознак життя. На вказану адресу відразу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.
Як розповів начальник управління районної поліції Євген Худяков, на місці події правоохоронці встановили, що поряд з торгівельним закладом між двома компаніями виникла бійка:
«Ми з’ясували, що у ході конфлікту один хлопець із компанії побив свого опонента, який від отриманих травм згодом помер. Інші учасники бійки розбіглися. Провівши першочергові слідчі дії та переглянувши записи з відеокамер, ми оперативно встановили підозрюваних. І вже через декілька годин учасників бійки доставили до управління поліції для з’ясування обставин події».
17-річного кривдника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
За даним фактом фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі Оболонський районний суд м. Києва зловмиснику обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet