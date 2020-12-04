В Одесі чоловік викрав та продав автомобіль свого товариша

Зловмисник потайки виготовив дублікат ключа до ввіреної йому на кілька годин «Daewoo Nexia», а вночі викрав її зі стоянки.

За словами слідчого Приморського відділу поліції Антона Алексєєнка, 27-річний зловмисник відразу ж продав автомобіль за 500 доларів США. Покупця правоохоронці розшукали та повернули власникові його транспортний засіб.

Правопорушнику ж поліцейські повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Приморський відділ поліції в м. Одесі