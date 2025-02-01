Батько й син замовили викрадення родича, щоб заволодіти 500 000 доларів

Йдеться про батька й сина, які знаходячись за кордоном, «замовили» свого родича – ще одного сина, котрий займався криптовалютою. Щоби заволодіти значною сумою, вони організували його викрадення та керували усіма процесами з Хорватії. Вирішується питання про повідомлення їм підозри та оголошення в розшук.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію щодо планування викрадення мешканця Запоріжжя. Вона знайшла своє підтвердження і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження.

У ході подальших заходів поліцейські встановили особи потерпілого й зловмисників та мотиви злочину. Замовниками виявилися батько та старший син, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Через фінансові розбіжності між ними виник конфлікт — аби «владнати» його, вирішили викрасти близьку людину. Для цього підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя, яких правоохоронці залучили до конфіденційного співробітництва, і всі подальші кроки відбувалися під контролем поліцейських.

За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти й піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів. Аби зберегти життя потерпілого, оперативники ДСР та слідчі поліції інсценували його викрадення.

Надалі надіслали старшому брату підтверджуючи докази — закривавлені фото жертви. Своєю чергою, батько почав телефонувати своїй колишній дружині з пропозицією допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови — треба віддати флешку і перерахувати зловмисникам гроші за звільнення.

Після отримання фотодоказів замовники передали «виконавцю» другий транш за виконану роботу.

Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.

За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України