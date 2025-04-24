Батько-вихователь з Херсонщини підозрюється у зґвалтуванні та розбещенні дітей

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю регіону у скоєнні тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України). Йому також обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, будучи батьком-вихователем будинку сімейного типу на Херсонщині, впродовж кількох років чинив насильство над дітьми, які перебували під його опікою. Маючи дружину та двох рідних синів, він систематично ґвалтував малолітню підопічну, якій на момент першого злочину було лише 10 років. Крім того, чоловік вчиняв розпусні дії щодо двох інших неповнолітніх вихованок. Одна з потерпілих через перенесені травми потрапила до лікарні з важкими психічними розладами.

Підозрюваного затримали на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області переїхав у зв’язку з бойовими діями.

З огляду на тяжкість злочинів, інкримінованих підозрюваному, ухвалено рішення про негайне вилучення всіх вихованців будинку сімейного типу. Наразі діти перебувають під наглядом фахівців для проходження психологічної реабілітації та забезпечення необхідних слідчих дій.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.