БЕБ на Київщині вилучило 120 тонн нелегального спирту на біоетанольному заводі

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах. Компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

Готову продукцію продавали під виглядом розчинника іншим суб’єктам господарювання, які використовували її для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався.

Детективи БЕБ провели обшуки на виробничих потужностях, виявили та вилучили близько 120 тонн готової підакцизної продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Наразі проведено необхідну судову експертизу.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» та ч. 1 , ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України (“Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”).

Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та сума несплаченого акцизного податку.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України