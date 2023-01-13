Сумчанин під час конфлікту зарізав знайомого

Днями до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканців обласного центру, які виявили тіло сусіда на підлозі власної квартири з ножовими пораненнями. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

У ході слідства встановлено, що того дня двоє чоловіків зустрілися на вулиці, після чого потерпілий запросив підозрюваного до себе додому. Під час словесного конфлікту, який виник між ними на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, 44-річний чоловік схопив кухонний ніж та декілька раз вдарив ним свого знайомого. Внаслідок завданих поранень, 48-річний господар квартири помер.

Того ж дня зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури м. Суми повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура