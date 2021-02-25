Бандитів, яких днями затримували у Мукачеві, суддя випустили під заставу

Бандитів, яких днями затримували у Мукачеві – випустили під смішну заставу, – йдеться у пості Віталія Глаголи в Телеграм.

У Мукачеві відбулось засідання суду, де обирали запобіжний захід бандитам, які тероризували бабусю. Зокрема, увірвались в хату й побили її. Мова йде про двох затриманих – Кирилу Йовбака та Олександра Герцуського.

Суддя Сергій Камінський вирішив відпустити затриманих під заставу в 340 000 гривень. Як вам?

zak-insider.com