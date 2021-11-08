Поліцейські затримали чоловіка за підпал квартири у Дніпровському районі столиці (фото)

Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Внаслідок дій порушника ніхто не постраждав. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за умисне пошкодження майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення від сусідів про те, що невідомий чоловік підпалив квартиру на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Бойченка. На місце виїхали співробітники ДСНС, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко розповів, поліцейські встановили, що до пожежі причетний 47-річний місцевий мешканець:

«Ми встановили, що порушник надав у користування мобільний телефон потерпілому, але згодом прийшов його забрати. Двері до помешкання ніхто не відчинив, тож щоб повернути свій ґаджет зловмисник спочатку розбив вікна квартири, а потім підпалив пляшку з невідомою речовиною і кинув в середину оселі, внаслідок чого виникло загорання. Ми затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчими Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту оголошено про підозру та судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва