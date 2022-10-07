Прокурор в апеляції відстояв покарання двом жителям Рахівщини за спробу зґвалтування туристки

Прокурор Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури в апеляційному суді відстояв реальну міру покарання двом закарпатцям за спробу зґвалтувати туристку (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152 КК України). Одного з чоловіків засуджено ще й за пограбування потерпілої (ч. 2 ст. 186 КК України).

Подія трапилася в липні 2016 року в смт. Ясіня на Рахівщині. Двоє братів зустріли жінку та почали чіплятися до неї, змушуючи вступити з ними в статевий зв’язок.

Потерпіла намагалась зателефонувати друзям, що були неподалік, і покликати на допомогу, та один із нападників збив її з ніг, а інший – відібрав мобільний телефон і грошові кошти. Згодом до місця події підійшли сторонні особи, тож зловмисники втекли.

У листопаді 2019 року Тячівський районний суд виніс вирок двом закарпатцям – 7 та 5 років позбавлення волі відповідно, який за рішенням Львівського апеляційного суду залишено без змін. Він вже набув законної сили.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури